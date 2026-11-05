The Guardian: Франция готовится к новой волне забастовок по всей стране. Фото: Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Франция готовится к новой волне забастовок по всей стране. По данным The Guardian, профсоюзы призывают к общенациональной забастовке — на улицы могут выйти сотни тысяч человек.

«Ожидается, что сотни тысяч человек выйдут на демонстрации по всей Франции, поскольку профсоюзы призывают к общенациональной забастовке, которая, как ожидается, затронет работников больниц, авиадиспетчеров, сотрудников почты, учителей и железнодорожников», — говорится в публикации.

Последние месяцы президентства Эммануэля Макрона омрачены внутренними кризисами. Протесты во Франции начались в сентябре с выступлений школьников и студентов, недовольных условиями обучения и нехваткой мест в университетах. Постепенно к ним присоединились профсоюзы, требующие повышения зарплат и отмены бюджетных сокращений, а также движение «жёлтых жилетов», выступающее против роста стоимости жизни.

На фоне протестов растёт популярность ультраправого кандидата Марин Ле Пен в преддверии президентских выборов 2027 года. Ранее политик пообещала превратить Францию в «нацию мира». По словам Ле Пен, в случае победы на выборах она не допустит отправки французской молодёжи на конфликты, не связанные с интересами страны.