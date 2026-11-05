Суд Еревана продлил арест оппозиционера Гагика Царукяна еще на три месяца. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Ереванский суд еще на три месяца продлил арест лидера партии «Процветающая Армения», бизнесмена Гагика Царукяна. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, суд встал на сторону обвинения, хотя адвокаты политика настаивали на освобождении Царукяна из-под стражи. Они говорили о невиновности клиента и об отсутствии оснований для его задержания.

В начале сентября, напомним, суд в Армении продлил срок содержания под стражей оппозиционного политика Гагика Царукяна ещё на два месяца.

Ранее стало известно, что Следственный комитет Армении возбудил ещё одно уголовное дело против лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна — теперь его подозревают в неуплате налогов в особо крупных размерах. Царукян 6 июля был арестован на два месяца по делу о мошенничестве и отмывании средств.