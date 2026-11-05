97-летний американец станцевал на дне рождения под «Всё ещё жив» и сразу умер Фото: Оксана ЗУЙКО.

97-летний житель Калифорнии по имени Вито умер вскоре после того, как станцевал на собственном дне рождения под песню группы Bee Gees «Stayin’ Alive» («Все еще жив»). Об этом 5 ноября сообщила газета New York Post.

Праздник для пенсионера организовала 24-летняя соседка. Вечеринка была посвящена 97-летию Вито и проходила в хэллоуинском стиле. На опубликованном в TikTok видео мужчина улыбается, хлопает в ладоши и покачивается в такт музыке. Гости также успели спеть ему Happy Birthday, после чего он скончался.

Лучший друг мужчины сообщил, что у Вито были проблемы со здоровьем, серьезность которых окружающие не осознавали. Он добавил, что пенсионер умер спокойно, пока звучала его любимая музыка. Ролик с танцем именинника набрал в TikTok около 9,5 миллиона просмотров.

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