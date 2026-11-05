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НовостиПроисшествия5 ноября 2026 7:27

ФСБ задержала мужчину, готовившего диверсию на железной дороге в Ленобласти

У жителя Ленобласти нашли 5 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте
Семен ЗИМИН
ФСБ задержала мужчину, готовившего диверсию на железной дороге в Ленобласти

ФСБ задержала мужчину, готовившего диверсию на железной дороге в Ленобласти

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Сотрудники ФСБ задержали в Тосненском районе Ленинградской области 48-летнего местного жителя, который, по данным спецслужбы, готовил диверсию на железной дороге. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Мужчина действовал по заданию куратора с Украины.

По информации ЦОС, россиянин собирал сведения о том, где расположены объекты Вооружённых сил РФ и заправочные станции в Санкт-Петербурге и Ленобласти. А главной его целью был объект железнодорожного транспорта.

У задержанного изъяли уже готовое к применению самодельное взрывное устройство массой 5 кг в тротиловом эквиваленте, а также смартфон. В переписке, найденной в телефоне, — контакты с членами украинской террористической организации.

Это не первый подобный случай за последнее время. В Красноярске суд недавно признал виновными в покушении на диверсию двух местных жителей, которым на момент совершения преступлений было всего 17 лет.