Готовится полет к Луне: в России начались испытания экспедиционного космического корабля нового поколения

Российский космический корабль нового поколения перешел к этапу испытаний Фото: EAST NEWS.

Разработчики российского транспортного корабля нового поколения перешли к проведению автономных комплексных испытаний, готовя аппарат к предстоящим летным проверкам. Об этом ТАСС сообщил космонавт-испытатель Марк Серов.

На текущем этапе специалистами осуществляется сборка экспериментальных установок и полноразмерных макетов корабля. Команда испытателей уже завершила ключевой блок работ по проектированию эргономики и человеко-машинного интерфейса.

Создаваемый аппарат имеет четко выраженную экспедиционную направленность и спроектирован для выполнения задач за пределами околоземной орбиты. «Корабль этот экспедиционный. Он предназначен для полетов со второй космической скоростью. Он разрабатывался в рамках подготовки к лунной программе, облет Луны, полет к астероидам и тому подобное», — пояснил космонавт-испытатель.

Серов уточнил, что, хотя корабль не предназначен в первую очередь для работы на низкой околоземной орбите, его первичные летные испытания будут проходиться именно в условиях орбитального полета. Разработка продолжается в плановом порядке без преждевременного оглашения промежуточных показателей.

Накануне глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что Москва и Пекин начинают производство приборов и техники для российско-китайской марсианской миссии.