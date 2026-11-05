С начала 2026 года в Москве появились более 3 тысяч новых домовых и городских указателей

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал подробнее о реализации в столице программы создания единой системы навигации. Она является важной составляющей комфортной городской среды.

«В этом году уже установили более 880 городских указателей и свыше 2,1 тысячи домовых. Кроме того, продолжаем ставить новые навигационные элементы – разместили 43 информационных стенда, 87 стоек и 40 модулей», – отметил заммэра.

Все навигационные элементы в Москве отвечают разработанному стандарту. В частности, речь идет о синих табличках с белыми буквами. Они хорошо читаются и органично встроены в архитектурное пространство улиц.

При помощи указателей можно быстро найти нужный адрес, дорогу к объектам транспорта, больницам и поликлиникам, театрам и кинотеатрам, социальным учреждениям. Например, навигационные таблички появились на территории Российского государственного аграрного университета имени К.А. Тимирязева, на маршрутах к храму Христа Спасителя и музею-усадьбе «Кусково».

За все время действия программы создания единой системы навигации с 2014 года на столичных улицах разместили свыше 126 тысяч новых указателей.

Напомним, с 2020 года в городе появились информационные таблички с QR-кодами. По ним можно добраться до зданий, в которых жили герои Великой Отечественной войны, а также к местам, связанным с событиями военных лет и выдающимися деятелями науки, культуры и искусства.