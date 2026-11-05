Осужденный заочно бизнесмен Пестриков запросил политическое убежище во Франции

Осужденный заочно бизнесмен Игорь Пестриков запросил политическое убежище во Франции Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Российский предприниматель Игорь Пестриков, заочно приговоренный в России к восьми годам лишения свободы за растрату, подал прошение о предоставлении политического убежища во Франции. На данный момент заявление находится на рассмотрении французских властей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документы Высокого суда Англии и Уэльса.

Сведения о статусе предпринимателя всплыли в рамках искового производства в Великобритании, где Пестриков пытался взыскать около 1 млрд долларов компенсации с бывшего председателя совета директоров Соликамского магниевого завода (СМЗ) Александра Гутина. Повод для разбирательства — изъятые в доход государства акции СМЗ и Ловозерского горно-обогатительного комбината (ГОК).

В материалах суда отмечалось, что истец позиционировал себя как политического беженца, «однако, как выяснилось, его заявление о предоставлении политического убежища во Франции все еще находится на рассмотрении и пока не удовлетворено». Высокий суд Англии и Уэльса прекратил производство по иску, заключив, что ответчик проживает на Кипре, а ключевой «центр тяжести» спора находится в юрисдикции РФ.

В 2022 году российские суды национализировали доли Пестрикова в СМЗ и Ловозерском ГОКе из-за нарушения законодательства при установлении контроля над стратегическими предприятиями. Позже бизнесмен стал фигурантом уголовного дела за организацию хищения 250 млн рублей и покушение на растрату еще 2,5 млрд рублей. Его заочно приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 1,5 млн рублей. В настоящее время Пестриков объявлен в международный розыск и, по данным прокуратуры, проживает на территории Франции.