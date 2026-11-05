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НовостиПолитика5 ноября 2026 7:46

Правительство Армении одобрило подписание соглашений с ЕС по налогам и таможне

В Ереване считают, что участие в европейских программах может помочь модернизировать налоговую и таможенную системы страны
Анна АДАМАЙТЕС
Правительство Армении одобрило подписание соглашений с ЕС по налогам и таможне

Правительство Армении одобрило подписание соглашений с ЕС по налогам и таможне

Фото: REUTERS.

Правительство Армении 5 ноября одобрило подписание соглашений с Европейским союзом об участии в программах Customs и Fiscalis. Они предусматривают сотрудничество в таможенной и налоговой сферах.

В армянском кабмине считают, что присоединение к программам позволит расширить техническое взаимодействие с ЕС, содействовать развитию государственных институтов и повысить экономическую конкурентоспособность страны. Соглашения должны укрепить правовые и практические основы сотрудничества Еревана и Брюсселя в вопросах налогообложения и таможенного регулирования.

Ранее KP.RU писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении республики продолжать взаимовыгодное сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза.

Президент России Владимир Путин на встрече с Николом Пашиняном в Бишкеке подчеркивал, что начало процедуры вступления республики в Евросоюз фактически означает выход из Евразийского экономического союза.