Мужчина три года прятал тело подруги в морозилке: рядом лежали пять морских свинок Фото: REUTERS.

Британец три года держал в морозилке расчленённое тело подруги — вместе с пятью морскими свинками. Об этом сообщила прокуратура Великобритании, пишет New York Post.

65-летний Джордж Гордон из Сент-Хеленса обвиняется в убийстве 62-летней художницы Делии МакИнерни в апреле 2023 года. Якобы он узнал, что она насовсем уезжает в Португалию, где у неё была квартира, и пришёл в ярость.

Прокурор Мартин Рид рассказал присяжным: после расправы Гордон опустошил счета МакИнерни, оформил на её имя кредитки и накопил долг в 22 тысячи фунтов. А ещё полтора года выдавал себя за неё в переписке с друзьями и родными — те начали волноваться, куда пропала женщина.

Тело нашли только 8 января, когда полиция пришла с обыском. Ту самую морозильную камеру он, по версии следствия, заказал на Amazon сразу после убийства, а перед этим прикупил кувалду, пилу и учебник «Анатомия Грея». Морских свинок утопил: без хозяйки они бы вызвали лишние вопросы, а Делия собиралась забрать их в Португалию через два дня.

Сначала Гордон говорил, что нашёл подругу на полу после передозировки и ударил, чтобы «прекратить страдания». Потом сменил версию — будто защищался. А вскоре после расправы съездил в её португальский дом и сфотографировался там.

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