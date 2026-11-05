В Еврокомиссии идет подковерная борьба за руководящие посты: кто может уйти в отставку

Politico: в ЕК началась закулисная борьба за посты на фоне слухов об отставках. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Еврокомиссии началась закулисная борьба за высокие посты на фоне распространяющихся среди чиновников списков на отставки из-за откровенного кадрового застоя. В частности, в окружении Урсулы фон дер Ляйен уже присматриваются к постам еще не ушедших руководителей. Об этом сообщает Politico.

«Самым горячим документом, распространявшимся на прошлой неделе в брюссельских группах в соцсетях, стал список высокопоставленных чиновников ЕС, предположительно готовящихся к выходу на пенсию», - отмечает издание.

Причем, кто-то уже положил глаз на пост заместителя генсека ЕК Паскаля Леардини. Он, как ожидается, может уйти в отставку до конца 2026 года.

В мае этого года сообщалось, что Европейский союз ощущает острую нехватку харизматичного лидера, который мог бы сменить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в условиях возникшего в ЕС кризиса. Сейчас глава Еврокомиссии присваивает себе все больше полномочий и усиливает контроль в объединении. Однако у фон дер Ляйен нет ни «материнского авторитета», ни «харизмы железной леди».