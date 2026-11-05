В США рабочий случайно нашел клад драгоценных монет при чистке водостоков Фото: REUTERS.

Житель штата Теннесси во время чистки водостоков в старом фермерском доме случайно наткнулся на тайник с драгоценными монетами конца XIX — начала XX века. Об этом сообщает портал AgWeb.

Инцидент произошел в южной части Среднего Теннесси, где новая семейная пара наняла рабочего для обслуживания здания. Находясь на стремянке, мужчина обратил внимание на блестящий предмет за каменной стеной дома. Как выяснилось позже, прошедшие дожди размыли грунт и обнажили металлические крышки скрытых емкостей.

Из тайника извлекли пять стеклянных банок, полностью забитых старинными монетами. Основу находки составили золотые монеты США, отчеканенные до 1933 года, а также известные серебряные доллары серий Morgan и Peace. По оценкам экспертов, коллекция пролежала в земле несколько десятилетий.

Найденную коллекцию монет у владельцев дома уже выкупил дилер из Нэшвилла Кайл Данмар. Финансовые детали и общая стоимость сделки не разглашаются.

Напомним, в апреле этого года двое туристов нашли банку золотых монет во время похода по склонам гор на северо-востоке Чехии. Они сдали монеты в музей, получив за это почти полмиллиона евро.