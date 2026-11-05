«Макрон должен уйти»: во Франции пришли в ярость после провального голосования по бюджету Фото: REUTERS.

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал досрочных выборов во Франции после провала голосования по бюджету. По его словам, депутаты отклонили раздел документа о доходах со счётом 458 против 0. Об этом политик написал в соцсети X.

Филиппо заявил, что даже депутаты-макронисты перестали верить в проект бюджета на 2027 год.

«Пора все это отменить, Макрон должен уйти, а президентские и парламентские выборы должны состояться досрочно!» — указал политик.

Это уже не первый резкий выпад политика в адрес главы государства. Ранее Филиппо раскритиковал новость WSJ о расширении ядерного потенциала Франции с привлечением соседних стран. Он назвал это «макроновским безумием» и призвал сместить президента законными методами.

Тогда же политик задался вопросом, кто принимал это решение и кто за него отвечает. По его мнению, такой шаг сделает Францию приоритетной целью для российского ядерного удара в случае конфликта.