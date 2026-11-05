RP: проживающие в ФРГ граждане Украины не планируют возвращаться на родину Фото: REUTERS.

Украинские граждане, находящиеся на территории ФРГ, не проявляют намерений возвращаться на родину в ближайшей перспективе. Об этом сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на данные немецкого консультационного центра Unity Hub Berlin.

По статистике организации, с момента ее открытия в апреле текущего года было зафиксировано лишь порядка 60 обращений, связанных с вопросами возможного возвращения на Украину. При этом, согласно официальным сведениям Министерства внутренних дел ФРГ, с 2022 года в страну въехало свыше 1,2 млн украинских граждан.

Издание отмечает, что из 60 поступивших запросов только три были поданы мужчинами призывного возраста. Абсолютное большинство обратившихся прямо заявили, что не намерены возвращаться до полного завершения боевых действий. В Unity Hub Berlin также добавили, что не обладают подтвержденными данными о том, сколько человек из числа проконсультированных действительно приступили к подготовке к отъезду.

Ранее немецкий генерал Роланд Катер призвал 18-летних украинцев вернуться на родину и вступить в ряды украинской армии. По его словам, решение Киева разрешать выезд молодежи за границу создает кадровые проблемы в войсках, включая качество подготовки. Он также отметил, что потенциал резервистов также исчерпан.