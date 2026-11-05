Взрыв прогремел после пожара на химическом заводе в США Фото: REUTERS.

В США на химическом заводе произошел взрыв, после которого в небо поднялся огромный столб черного дыма. Как сообщает агентство Associated Press, инцидент случился на предприятии Loveland Products в городе Гринвилл, штат Миссисипи.

По данным местных властей, сообщение о взрыве поступило в экстренные службы в среду, 4 ноября, вскоре после 7:00 по местному времени. Предварительно установлено, что происшествие связано с возгоранием химического вещества, используемого при производстве гербицидов.

На место прибыли пожарные и спасатели. Из-за потенциально опасного дыма жителям близлежащих районов рекомендовали оставаться дома и не выходить на улицу. Ограничение действовало несколько часов, однако незадолго до полудня его отменили.

По словам заместителя руководителя местного управления по чрезвычайным ситуациям Сары Морленд Хестер, к середине дня пожар удалось потушить. Сообщений о пострадавших не поступало.

При этом специалисты департамента охраны окружающей среды штата Миссисипи приступили к проверке качества воздуха. Им предстоит установить, могли ли выбросы после взрыва представлять опасность для населения.

Ранее KP.RU сообщал о другом взрыве на химическом заводе в штате Миссисипи. Тогда ЧП произошло на предприятии CF Industries неподалеку от города Язу-Сити. После взрыва зафиксировали утечку безводного аммиака, из-за которой власти распорядились эвакуировать местных жителей. По предварительным данным, погибших и пострадавших не было.