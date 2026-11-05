США были застигнуты врасплох: какую слабость Пентагона обнажил конфликт на Украине

В Пентагоне признали неготовность США к эпохе дронов. Фото: Benjamin D. Applebaum/US Joint Staff via Global Look P/Global Look Press

Вашингтон оказался не готов к новой эпохе вооружённых противостояний, где главную роль играют беспилотники. Такую слабость обнажил конфликт на Украине. Об этом на конференции в Калифорнии заявил замглавы Пентагона по НИОКР Эмил Майкл, пишет The Wall Street Journal.

По словам чиновника, применение дронов в зоне конфликта на Украине «застало врасплох» США.

«Мы не были готовы, потому что просто не могли себе этого представить», — сказал Майкл.

Сейчас Пентагон взял курс на насыщение армии автономными системами, которые, по его словам, превратились в решающий фактор противостояний в Европе и на Ближнем Востоке. Он также сообщил, что на данный момент в распоряжении США около 500 тыс. дронов, тогда как при Джо Байдене было выпущено лишь около 1 тыс.

Ранее ВВС США заключили с компанией Lockheed Martin контракт на 694 млн долларов на производство гиперзвуковых ракет AGM-183A ARRW. Соглашение предусматривает переход программы от разработки прототипов и испытаний к выпуску ракет и их поставкам в войска.