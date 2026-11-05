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НовостиЭкономика5 ноября 2026 8:49

Россия резко нарастила экспорт газировки в США: поставки выросли на 20%

Россия увеличила экспорт сладкой газировки в США на 65% в сентябре
Семен ЗИМИН
Россия резко нарастила экспорт газировки в США: поставки выросли на 20%

Россия резко нарастила экспорт газировки в США: поставки выросли на 20%

Фото: REUTERS.

Россия в сентябре резко нарастила поставки сладкой газировки в США — экспорт вырос на 65% по сравнению с августом. Такие данные приводят в американской таможенной статистике, которую изучило РИА Новости.

Речь идёт о напитках с содержанием сахара. За первый месяц осени их отгрузили почти на 366 тысяч долларов. За девять месяцев динамика тоже бодрая: поставки прибавили 20% к тому же периоду прошлого года и дотянули до 2,4 миллиона долларов.

Впрочем, до статуса главного поставщика России пока далеко. Львиную долю таких напитков США завозят из соседней Мексики — на неё пришлось больше трети импорта.

На фоне этих цифр торговый диалог между странами выглядит вполне деловым. Глава Минэкономразвития Максим Решетников на полях встречи министров торговли G20 в Милуоки рассказал журналистам, что американская сторона ведёт себя прагматично. По его словам, основные партнёры России известны и активны, а по большинству позиций подходы полностью совпадают.