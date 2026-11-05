Священник Александр Соловьёв погиб при исполнении пастырского долга в зоне СВО

Иерей служил на Сумском направлении с середины 2022 года. Фото: синодальный отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами

Клирик Ставропольской епархии иерей Александр Соловьев погиб 1 ноября 2026 года при исполнении пастырского долга на Сумском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщается на официальном сайте Русской православной церкви.

В публикации уточняется, что жизнь священнослужителя оборвалась в результате целенаправленного удара вражеского FPV-дрона. Отец Александр проходил пастырское послушание на передовой с середины 2022 года. В его задачи входило совершение церковных таинств, духовное напутствие военнослужащих перед выполнением боевых задач и поддержка раненых.

«Пастырский путь отца Александра стал живым воплощением высшей евангельской заповеди о жертвенной любви: Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих», — заявили в Русской православной церкви, отметив, что священнослужитель полностью делил с бойцами все тяготы фронтового быта.

Днем ранее, 4 ноября, в последний путь проводили погибшего в ходе проведения СВО Александра Храмова. Он героически погиб в бою в мае 2025 года.