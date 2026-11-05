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НовостиПроисшествия5 ноября 2026 8:52

Прокурор потребовал пять лет колонии для дочери Бориса Немцова Жанны*

Дочь Бориса Немцова Жанну* подозревают в руководстве нежелательной организацией
Семен ЗИМИН
Прокурор потребовал пять лет колонии для дочери Бориса Немцова Жанны*

Прокурор потребовал пять лет колонии для дочери Бориса Немцова Жанны*

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Прокурор потребовал отправить Жанну Немцову* на пять лет в колонию. Речь идёт о дочери покойного политика Бориса Немцова, которая работает журналисткой. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Сама Жанна Немцова* в процессе не участвует. Ещё в сентябре её объявили в международный розыск. Тогда стало известно, что её подозревают в участии в деятельности нежелательной организации.

Позже история получила развитие. В октябре Минюст внёс Жанну Немцову* в реестр иностранных агентов. В официальном перечне ведомства указано, что решение принято второго октября 2026 года на основании распоряжений министерства.

* — включена Минюстом в список иноагентов на территории РФ