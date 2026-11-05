Финский суд приговорил российского капитана судна Fitburg к 3,5 годам тюрьмы

Финский суд вынес приговор российскому капитану судна Fitburg Фото: REUTERS.

Суд Финляндии вынес обвинительный приговор в отношении российского капитана сухогруза Fitburg, назначив ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы по делу о якобы повреждении подводных коммуникационных кабелей. Копия судебного решения поступила в распоряжение РИА Новости.

Российский гражданин признан виновным в инциденте, связанном с обрывом магистральных линий связи в акватории Балтийского моря. Правоохранительные органы и судебные инстанции Финляндии посчитали доказанной версию следствия о якобы причастности капитана к повреждению инфраструктурных объектов при маневрировании и эксплуатации судна.

Напомним, российский капитан судна Fitburg отверг обвинения в повреждении кабеля в Финском заливе. Он настаивал на своей невиновности. Дело рассматривалось окружным судом Хельсинки, а обвинение запрашивало для него не менее 2,5 лет лишения свободы.