Пицца стала причиной скандала и увольнения: как один ингредиент разрушил ресторанный бизнес

Итальянского шеф-повара уволили за отказ готовить пиццу с ананасами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Итальянского шеф-повара Давиде Тамбуреллу уволили из ресторана La Costa в австралийском Квинсленде за отказ готовить пиццу с ананасами — он назвал это «оскорблением своей культуры». Об инциденте пишет The Guardian.

По данным Комиссии по справедливым трудовым отношениям, повара уволили 20 мая — через две недели после вызова к владельцу Эллиоту Ингрэму «для обсуждения проблем с производительностью», среди которых был и отказ добавлять ананас. Тамбурелла утверждал, что его уволили в нарушение Закона о справедливых условиях труда. Однако комиссар Дженнифер Хант отклонила его заявление, сочтя, что оно подано слишком поздно и не подпадает под критерии исключительных обстоятельств.

Сейчас Тамбурелла работает в другом итальянском ресторане, где ананасов в меню нет. Ресторан La Costa закрылся в июле по истечении срока аренды.

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