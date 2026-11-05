Россия получит сотни миллиардов дополнительных доходов: когда ждать пополнения бюджета Фото: REUTERS.

Минфин России ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в ноябре 2026 года в размере 391,16 миллиарда рублей. Об этом сообщается в опубликованном заявлении ведомства.

При этом по итогам октября фактические поступления оказались ниже прогнозируемого уровня. Отклонение составило 78,53 миллиарда рублей со знаком минус. В министерстве объяснили такую разницу прежде всего недополученными средствами от налога на дополнительный доход.

«Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в ноябре 2026 года в размере 391,16 млрд руб.», — говорится в сообщении Минфина.

Для сравнения, в октябре министерство прогнозировало дополнительные поступления от продажи нефти и газа на уровне 289,46 миллиарда рублей. Таким образом, ноябрьская оценка оказалась выше предыдущей более чем на 100 миллиардов рублей.

Ранее Минфин сообщал, что по итогам сентября отклонение фактических нефтегазовых доходов от ожидаемых и базовых показателей составило 10,04 миллиарда рублей. Тогда ведомство также представило прогноз дополнительных поступлений на октябрь. Ожидаемый объем доходов от нефтегазового сектора оценивался почти в 290 миллиардов рублей.