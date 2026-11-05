Прорыв в лечении онкологии: в России завершены испытания новой вакцины CaTeVac, спасающей от злокачественных опухолей

Голикова: завершены доклинические исследования российской онковакцины CaTeVac Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В России успешно завершился этап доклинических исследований инновационной отечественной дендритно-клеточной онковакцины CaTeVac, созданной специалистами Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

В настоящее время разработчики оформляют разрешительную документацию для запуска производства и перехода к клинической стадии испытаний. Механизм действия препарата основан на обучении иммунной системы пациента самостоятельно находить и ликвидировать злокачественные образования.

Первыми пациентами, для которых планируется применить инновационную вакцину, станут больные с саркомами мягких тканей — внедрение разработки в медицинскую практику намечено на 2027 год.

В перспективе спектр применения препарата может быть существенно расширен. По словам экспертов, в будущем CaTeVac планируют задействовать для терапии меланомы, рака почки, первичных опухолей центральной нервной системы, а также других солидных злокачественных образований в случаях, когда возможности стандартных методов лечения уже исчерпаны.