«Абсурд учить только три предмета»: глава СПЧ призвал вернуть в школы экзамены по всем ключевым дисциплинам

Фадеев: нужно вернуть в школы экзамены по всем ключевым предметам, помимо ЕГЭ. Фото: Shatokhina Natalia/Global Look Press

Российских школах нужно ввести экзамены по всем ключевым предметам, а не только по тем, которые школьники сдают в рамках Единого государственного экзамена. Таким мнением в интервью RT поделился глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Образование — это формирование мировоззрения: естественно-научного, гуманитарного. Значит, нужно, чтобы подростки осваивали географию, литературу, историю, физику и химию». И вот по этим предметам, я считаю, надо возвращать экзамены», — отметил он.

Фадеев добавил, что школьники не должны изучать только те предметы, по которым сдается ЕГЭ. Ситуация, когда дети с пятого или шестого класса сосредотачиваются на изучении только трех предметах ЕГЭ, абсурдна.

Глава СПЧ уверен, что научному сообществу нужно определить, какие предметы являются ключевыми, и потом по ним проводить экзамены.

Напомним, с 2026 года в российских школах стали обязательными ЕГЭ по истории и физике. Правда, только в списке испытаний на гуманитарных направлениях.

Министр просвещения Сергей Кравцов также рассказал, что с 2027 года учеников 9-х классов ждет дополнительный устный экзамен по истории перед основным.