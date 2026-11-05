«Не разделяю восторга»: Медведев прокомментировал решение CAS по российскому хоккею Фото: Александр ГЛУЗ.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по сборной России по хоккею. Свою позицию он опубликовал в мессенджере «Макс», дав понять, что радоваться возвращению российских команд на международную арену пока рано.

«Не разделяю умильного восторга по поводу решения CAS по хоккею и участия в отдельных международных соревнованиях. При таком скотском отношении к нашей стране и нашим людям, которое продемонстрировал канадский мерзавец Карни, выступление наших спортсменов будет сплошной нервотрёпкой», — говорится в публикации.

Политик считает, что правильнее было бы дождаться момента, когда ситуация изменится коренным образом и недруги сами попросят Россию вернуться в профессиональный спорт. Он не сомневается, что это время близко, ведь Россия — большая спортивная держава, а у международных федераций и организаторов турниров с деньгами бывает туго. Особенно если CAS наложит миллиардный штраф на IIHF за неисполнение решения суда.

Напомним, CAS вынес окончательный вердикт по спору между Федерацией хоккея России и Международной федерацией хоккея. Требования российской стороны признаны обоснованными, а все пять резолюций совета IIHF, мешавших нашим командам участвовать в международных соревнованиях, отменены.