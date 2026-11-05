Пашинян: У Армении нет иного выбора, кроме как выйти из ЕАЭС Фото: REUTERS.

Армения намерена выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), чтобы продолжить интеграцию с Евросоюзом. Об этом 5 ноября заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает NEWS.am в Телеграм-канале.

По словам главы правительства, другого пути у страны нет. Пашинян также сообщил, что Ереван приближается к моменту, когда официально подаст заявку на начало процедуры вступления в ЕС. Это может произойти в 2027-2028 годах.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил о последствиях выхода Армении из ЕАЭС: республика потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле, тарифы на железнодорожные перевозки и энергоносители могут вырасти. Кроме того, под угрозой окажется экспорт армянской сельхозпродукции в Россию, а гражданам Армении для работы в РФ придется оформлять патенты.