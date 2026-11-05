Trump Media перевела 4259 биткоинов после угроз расследовать криптобизнес Трампа Фото: REUTERS.

Связанные с компанией Trump Media кошельки перевели 4259 биткоинов на платформу Crypto.com. Перевод состоялся на фоне сообщений о планах демократов расследовать криптовалютный бизнес президента США Дональда Трампа и его семьи, сообщает CoinDesk со ссылкой на данные блокчейн-аналитиков Arkham.

Криптовалюту отправили двумя транзакциями — примерно на 2140 и 2119 биткоинов. Средства поступили с адресов, помеченных как обеспечение по конвертируемым облигациям компании. При этом сам перевод не означает, что биткоины продали: ранее Trump Media уже переводила криптовалюту на Crypto.com для хранения и управления активами.

Ранее KP.RU писал, что демократы пообещали начать расследования в отношении бизнеса семьи Дональда Трампа, его деловых партнеров и союзников в случае победы на промежуточных выборах. Конгрессмен Роберт Гарсия заявил, что под внимание законодателей могут попасть и крупные криптовалютные проекты, которые, по оценке демократов, принесли его семье около миллиарда долларов.