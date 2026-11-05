Напал на девочку в кустах: изнасиловавший 27 женщин экс-полицейский после выхода из колонии совершил новое преступление

Обвиняемый в насилии над женщинами маньяк Косицын напал на девочку на Кубани Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Правоохранительные органы планируют ужесточить условия административного надзора в отношении бывшего сотрудника ДПС Артура Косицына, осужденного в 2000-х годах за серию изнасилований. Согласно данным картотеки Приморского суда Новороссийска, бывшему полицейскому могут запретить выезд за пределы города. Об этом сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Бывший сотрудник ДПС в начале 2000-х годов совершил серию нападений в Москве. Следствие доказало его причастность к насильственным действиям в отношении 27 девушек в возрасте от 20 до 25 лет. Преступник выслеживал жертв в подъездах и лифтах, угрожая им жезлом со встроенным лезвием.

В 2009 году Косицын был задержан с поличным и впоследствии приговорен к 14 годам лишения свободы. В 2022 году он освободился из колонии Нижнего Тагила, после чего переехал в Краснодарский край, сменил фамилию, женился и открыл ИП.

Однако уже через год после освобождения Косицын совершил новое преступление в Абинском районе Кубани — развратные действия в отношении несовершеннолетней девушки. Он остановил машину, взял за руку школьницу, поцеловал её, повалил на землю и трогал. За это судом ему было назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с учетом выплаты компенсации потерпевшей стороне.

Отбыв данный срок, Косицын вернулся в Новороссийск, где был помещен под административный надзор с ограничением на передвижение в ночное время. На данный момент полиция добивается ввода дополнительных ограничений для рецидивиста. Сам Косицын в комментарии изданию заявил, что ведет порядочный образ жизни и просит прекратить публичное обсуждение его прошлого.

Напомним, Косицын подкарауливал девушек в подъездах и лифтах. Когда жертва оставалась одна, он начинал угрожать даме расправой, а потом издевался над ней. При этом секс-маньяк десять лет работал в милиции, хотя стоял на учете в психдиспансере