В ноябре Минфин потратит 312,6 млрд рублей на валюту и золото. Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В ноябре Минфин потратит на приобретение иностранной валюты и золота 312,63 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Операции будут идти с 9 ноября по 4 декабря, а ежедневный объём приобретений составит 15,6 млрд рублей в эквиваленте. Ожидается, что дополнительные нефтегазовые поступления бюджета в ноябре достигнут 391,16 млрд рублей.

В октябре Минфин резко увеличил объёмы валютных операций. С 7 октября по 6 ноября на приобретение иностранной валюты и золота было направлено 279,42 млрд рублей — по 12,7 млрд рублей в день в эквиваленте. В сентябре ежедневный объём таких покупок составлял лишь 2,5 млрд рублей или до 55,6 млрд руб. за месяц. Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета страны в прошлом месяце достигли 289,46 миллиардов рублей.