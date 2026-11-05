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НовостиПолитика5 ноября 2026 10:04

Пашинян: у Армении больше нет интереса к ОДКБ

Премьер Армении прокомментировал слова генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова о возможном лишении права голоса страны в ОДКБ
Анна АДАМАЙТЕС
Пашинян: у Армении больше нет интереса к ОДКБ

Пашинян: у Армении больше нет интереса к ОДКБ

Фото: REUTERS.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика больше не заинтересована в членстве в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом он сказал 5 ноября на правительственном брифинге.

Так глава правительства Армении ответил на вопрос журналистов о словах генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова. Ранее тот сообщил, что 11 ноября на заседании Совета коллективной безопасности могут рассмотреть вопрос о применении к Армении положения устава организации, предусматривающего лишение права голоса за неуплату взносов.

По словам Масадыкова, Армения не перечисляет обязательные платежи в бюджет ОДКБ и не заполняет выделенные ей квотные должности. При этом республика формально остается участницей организации, хотя с февраля 2024 года заморозила участие в ее деятельности.