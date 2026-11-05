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НовостиПолитика5 ноября 2026 10:09

В Кремле прокомментировали дальнейшую судьбу дизеля после разворота танкеров

Песков: отгруженный по сделке с США дизель найдет покупателя
Мария СПИРИДОНОВА
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Отгруженный по сделке с США дизель обязательно найдёт своего покупателя, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с изменившими курс танкерами.

Отвечая на вопрос, сохраняются ли поставки в рамках ранее достигнутых договорённостей, представитель Кремля подчеркнул, что весь дизель найдёт своих покупателей.

В октябре Дональд Трамп объявил о договорённости с Владимиром Путиным возобновить поставки российского дизеля в США. По условиям сделки Россия должна была сразу отправить свыше 300 тыс. тонн горючего, а в ноябре — ещё 500 тыс. Ранее Financial Times сообщала, что два танкера с российским дизельным топливом, первоначально направлявшиеся в США, якобы изменили маршрут. Один из танкеров, по данным издания, взял курс на Бразилию, второй направился в Средиземное море к Алжиру со статусом «по указанию владельца».