В Кремле прокомментировали дальнейшую судьбу дизеля после разворота танкеров

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Отгруженный по сделке с США дизель обязательно найдёт своего покупателя, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с изменившими курс танкерами.

Отвечая на вопрос, сохраняются ли поставки в рамках ранее достигнутых договорённостей, представитель Кремля подчеркнул, что весь дизель найдёт своих покупателей.

В октябре Дональд Трамп объявил о договорённости с Владимиром Путиным возобновить поставки российского дизеля в США. По условиям сделки Россия должна была сразу отправить свыше 300 тыс. тонн горючего, а в ноябре — ещё 500 тыс. Ранее Financial Times сообщала, что два танкера с российским дизельным топливом, первоначально направлявшиеся в США, якобы изменили маршрут. Один из танкеров, по данным издания, взял курс на Бразилию, второй направился в Средиземное море к Алжиру со статусом «по указанию владельца».