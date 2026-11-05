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НовостиВ мире5 ноября 2026 10:14

«Слава богу, у меня этого не было»: Лукашенко раскрыл, как благодаря совхозу он стал президентом

Лукашенко: без работы в совхозе я бы никогда не стал президентом
Анастасия СУТОРМИНА
Лукашенко: без работы в совхозе я бы никогда не стал президентом. Фото: Roman Naumov/Global Look Press

Лукашенко: без работы в совхозе я бы никогда не стал президентом. Фото: Roman Naumov/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки на ферму по разведению племенного скота мясных пород на агропредприятии «Городец» признался, что без работы в совхозе он бы никогда не стал президентом. Об этом сообщает агентство БелТА.

Белорусский лидер высоко оценил оснащенность предприятия, ведь с 1987 по 1994 год Лукашенко сам возглавлял совхоз «Городец» Шкловского района. А позже приезжал сюда, чтобы пообщаться с рабочими и призвать навести в хозяйстве порядок. Теперь президент заявил, что на ЗАО «АСБ-Агро Городец» - курорт.

«Слава богу, что у меня этого не было — я бы президентом не стал. Я бы никогда не уехал из этого хозяйства, если бы у меня было это все», — отметил Лукашенко.

Ранее президент Белорусии заявил, что стране надо развивать племенное производство для того, чтобы иметь достаточное количество голов скота.