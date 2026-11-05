Борьба за власть в Брюсселе из-за Оттавы: Канада спровоцировала расколол между Мерцем и фон дер Ляйен

Politico: спор о статусе Канады привел к конфликту между Мерцем и фон дер Ляйен Фото: REUTERS.

Инициатива Еврокомиссии по наделению Канады статусом ассоциированного члена Евросоюза привела к существенным разногласиям между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на информированные источники.

Разногласия обострились после завершения 21-го саммита ЕС — Канада в Монреале. По настоянию немецкой стороны формулировка об ассоциированном членстве была исключена из итогового документа. Вместо этого стороны договорились определить формат особого взаимодействия к 2027 году.

Однако фон дер Ляйен вопреки этому решению публично назвала Оттаву ассоциированным членом. В Берлине этот шаг расценили как выпад против Мерца, который продвигал идею аналогичного статуса для Украины в качестве промежуточного этапа перед полноправным вступлением в блок, тогда как трактовка главы ЕК исключает дальнейшее членство.

Как отмечает издание, спор вокруг терминологии обнажил более глубокое противостояние между Брюсселем и Берлином по вопросу распределения полномочий. Глава ЕК выступает за централизацию власти в структурах союза, в то время как канцлер ФРГ настаивает на ведущей роли национальных государств.

В рамках этой линии Берлин уже отказался поддержать проект бюджета ЕС в редакции ЕК и отверг идею создания Евросовета безопасности, отдавая предпочтение прямому сотрудничеству с Францией и Великобританией.

Кроме того, Мерц резко раскритиковал фон дер Ляйен за провал политики ЕС по Украине. Он обвинил Евросоюз в бюрократичности и медлительности в решении важных мировых вопросов, а также подчеркнул необходимость укрепления для эффективного реагирования на вызовы.