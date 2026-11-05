Мать погибшего на Кубани младенца рассказала о трагедии: все было хорошо до последней капельницы Фото: Александр ГЛУЗ.

Мать новорожденного, который умер в больнице станицы Брюховецкой Краснодарского края, рассказала РИА Новости, как чувствовал себя малыш за несколько часов до трагедии. По ее словам, ночью перед последней капельницей с ребенком все было в порядке: он был активным, нормально ел и вел себя как обычно.

«С ребенком ночью все было прекрасно. Ребенок был активный, кушал, свою норму съедал. Все было хорошо до последней капельницы. Ее поставили утром, и на 45-й минуте прокапывания ребенку стало плохо. Он закричал и начал синеть с головы до ног, просто за секунду весь посинел», — рассказала женщина.

Точная причина смерти пока не названа. Сама женщина перечисляет версии, которые сейчас рассматриваются: инсульт, проблемы с почками, синдром внезапной детской смерти, анафилактический шок и реакция на лекарства. Какая из них подтвердится, покажет экспертиза.

Следственное управление СК России по Краснодарскому краю уже расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Ход проверки взял на личный контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин — он потребовал доложить, как продвигается работа.

Напомним, во вторник в соцсетях начали распространять информацию о смерти новорожденного в ЦРБ станицы Брюховецкой. По данным из сети, ребенку диагностировали гипоксию и пневмонию, его лечили сильным антибиотиком. Состояние малыша якобы улучшилось, но после повторных анализов педиатр предупредил о проблемах с почками и назначил капельницы. Последняя процедура стала для младенца роковой.