В Словакии украинский военный смертельно ранил сослуживца во время драки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В словацком городе Тренчин произошел конфликт со смертельным исходом между членами украинского авиационного подразделения, проходящими обучение на территории страны. Об этом сообщает словацкое издание PLUS 7 DNÍ.

Инцидент произошел в одном из местных отелей. По информации правоохранительных органов, 53-летний украинский военнослужащий в ходе драки нанес тяжелые ножевые ранения своему ровеснику и коллеге.

Прибывшая на место бригада скорой помощи сумела реанимировать пострадавшего, однако военный скончался по дороге в медицинское учреждение. Нападавший задержан, полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Неподалеку от города расположен аэродром, используемый для тренировочных и испытательных полетов.

Публикация вызвала резонанс в словацких социальных сетях. Под новостью за час появилось более 200 комментариев, в которых пользователи выразили недоумение по поводу присутствия украинских военных в Тренчине, поскольку с приходом к власти правительства Роберта Фицо осенью 2023 года Братислава официально прекратила военную помощь Киеву и не сообщала об учебно-тренировочных программах на своей территории.

Напомним, придя к власти, Фицо заявил, что Братислава не будет поставлять оружие Украине, а будет поддерживать лишь гуманитарную помощь. Он утверждал, что лучше стороны «десять лет договариваются о мире, чем убивают друг друга».