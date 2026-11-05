Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 ноября 2026 10:30

МО РФ: Российские силы ПВО за сутки уничтожили 1029 украинских БПЛА

Военное ведомство отчиталось о сбитии вражеских целей
Людмила МИТРОХИНА
МО РФ: Российские силы ПВО за сутки уничтожили 1026 украинских БПЛА Фото: Александр Река/ТАСС

МО РФ: Российские силы ПВО за сутки уничтожили 1026 украинских БПЛА Фото: Александр Река/ТАСС

За сутки средства противовоздушной обороны уничтожены 1 029 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в сообщении от Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 1029 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили склады боеприпасов, цеха производства, места хранения робототехники и беспилотников. Также ликвидированы пункты дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Военное ведомство РФ сообщает, что враг не теряет желания атаковать гражданские объекты на территории РФ. При этом в большей степени ВСУ обстреливают именно российское приграничье. Зная этот факт, президент РФ Владимир Путин призвал расширить буферную зону.