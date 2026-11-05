За сутки средства противовоздушной обороны уничтожены 1 029 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в сообщении от Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 1029 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили склады боеприпасов, цеха производства, места хранения робототехники и беспилотников. Также ликвидированы пункты дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
Военное ведомство РФ сообщает, что враг не теряет желания атаковать гражданские объекты на территории РФ. При этом в большей степени ВСУ обстреливают именно российское приграничье. Зная этот факт, президент РФ Владимир Путин призвал расширить буферную зону.