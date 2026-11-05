МО РФ: Российские силы ПВО за сутки уничтожили 1029 украинских БПЛА

МО РФ: Российские силы ПВО за сутки уничтожили 1026 украинских БПЛА Фото: Александр Река/ТАСС

За сутки средства противовоздушной обороны уничтожены 1 029 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в сообщении от Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 1029 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили склады боеприпасов, цеха производства, места хранения робототехники и беспилотников. Также ликвидированы пункты дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Военное ведомство РФ сообщает, что враг не теряет желания атаковать гражданские объекты на территории РФ. При этом в большей степени ВСУ обстреливают именно российское приграничье. Зная этот факт, президент РФ Владимир Путин призвал расширить буферную зону.