Без очереди до борта: Аэрофлот упростил путешествия многодетных семей в Пулково

Фото: Алексей Переславцев/aeroflot.ru

Аэрофлот открыл отдельную стойку для обслуживания многодетных семей в аэропорту Пулково. Воспользоваться стойкой №41 могут путешественники внутренних рейсов с тремя и более детьми, при этом хотя бы одному ребёнку должно быть меньше 12 лет.

На новой стойке многодетным пассажирам помогают сдать багаж, оформить детскую коляску до борта, получить посадочные талоны и пройти без очереди в зону досмотра.

Правила авиакомпании для многодетных пассажиров не ограничиваются новой стойкой. Тем, кто летит с тремя и более детьми, доступны приоритетный проход на предполётном досмотре и приоритетная посадка в самолёт на стойке для бизнес-класса и SkyPriority.

Первая стойка авиакомпании для многодетных была открыта в апреле 2026 года в базовом аэропорту Шереметьево. За шесть месяцев новым сервисом воспользовались более 4,4 тыс. многодетных семей — это более 21,9 тыс. пассажиров.

Пилотный проект по внедрению отдельной стойки — часть клиентоцентричного подхода к обслуживанию многодетных. Авиаперевозчик запланировал новые сервисы на всех этапах клиентского пути большой семьи с детьми: от оформления перевозки и до прибытия в пункт назначения.

Аэрофлот намерен постепенно внедрять стойки обслуживания для многодетных и в других аэропортах. На очереди — сибирский хаб Группы в Красноярске.

Ранее авиакомпания поделилась результатами исследования инфраструктуры российских аэропортов по критериям семейноцентричности. Аэропорт Пулково входит в топ-3 воздушных гаваней с пассажиропотоком более 10 млн в год, которые удобны для путешествий с детьми.