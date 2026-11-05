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НовостиПолитика5 ноября 2026 10:46

Полковник Ходарёнок задал НАТО неудобный вопрос после угрозы ударов вглубь РФ

Полковник в отставке назвал дискуссии в НАТО об ударах вглубь РФ «пустой болтовней»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Полковник Ходарёнок задал НАТО неудобный вопрос после угрозы ударов вглубь РФ

Полковник Ходарёнок задал НАТО неудобный вопрос после угрозы ударов вглубь РФ

Фото: REUTERS.

Дискуссии в странах НАТО по поводу возможности нанесения ударов дальнобойным оружием вглубь российской территории являются «пустой болтовней» и не подкреплены реальными расчетами. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок.

По оценке эксперта, текущее руководство западных стран и представители военного командования государств Североатлантического альянса демонстрируют уровень деградации, не позволяющий им адекватно оценить последствия собственных инициатив.

«Хочется в этом случае спросить, как вы полагаете, вот те удары дальнобойных средств поражения по объектам в российском тылу к чему могут привести?» — задал он вопрос руководству стран-членов НАТО.

Ходаренок подчеркнул, что применение дальнобойных средств поражения по объектам в российском тылу неминуемо приведет к полномасштабной эскалации с использованием оружия массового поражения.

«Они могут привести только к одному — к широкомасштабному конфликту на европейском театре военных действий с применением видов оружия массового поражения, в первую очередь ракетно-ядерного», — предупредил специалист, добавив, что за подобными заявлениями членов альянса не стоит никакой серьезной оперативно-стратегической базы.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не раз заявлял, что Россия не собирается нападать на Европу и НАТО, при этом альянс до сих пор игнорирует предложения Москвы договориться о гарантиях безопасности.