Полковник Ходарёнок задал НАТО неудобный вопрос после угрозы ударов вглубь РФ Фото: REUTERS.

Дискуссии в странах НАТО по поводу возможности нанесения ударов дальнобойным оружием вглубь российской территории являются «пустой болтовней» и не подкреплены реальными расчетами. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок.

По оценке эксперта, текущее руководство западных стран и представители военного командования государств Североатлантического альянса демонстрируют уровень деградации, не позволяющий им адекватно оценить последствия собственных инициатив.

«Хочется в этом случае спросить, как вы полагаете, вот те удары дальнобойных средств поражения по объектам в российском тылу к чему могут привести?» — задал он вопрос руководству стран-членов НАТО.

Ходаренок подчеркнул, что применение дальнобойных средств поражения по объектам в российском тылу неминуемо приведет к полномасштабной эскалации с использованием оружия массового поражения.

«Они могут привести только к одному — к широкомасштабному конфликту на европейском театре военных действий с применением видов оружия массового поражения, в первую очередь ракетно-ядерного», — предупредил специалист, добавив, что за подобными заявлениями членов альянса не стоит никакой серьезной оперативно-стратегической базы.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не раз заявлял, что Россия не собирается нападать на Европу и НАТО, при этом альянс до сих пор игнорирует предложения Москвы договориться о гарантиях безопасности.