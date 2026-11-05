Песков о дизельной сделке РФ и США: коммерческие нюансы не могут быть публичными Фото: REUTERS.

Коммерческие нюансы дизельной сделки России и США не могут становиться публичными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Представителя Кремля попросили прокомментировать публикацию британской газеты Financial Times. По утверждению издания, два из трех танкеров с российским дизельным топливом, которые направлялись в США, внезапно изменили курс.

Журналисты поинтересовались, может ли это означать срыв договоренностей между Москвой и Вашингтоном. Однако Песков не стал раскрывать подробности поставок.

«Мы не можем с вами обсуждать коммерческие нюансы. Они не могут становиться публичными», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что первый танкер с российским дизельным топливом уже отправился к покупателям в США. Представитель Кремля также заявил, что дальнейшие поставки будут осуществляться на регулярной основе. До этого спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев анонсировал начало реализации договоренностей 23 октября.