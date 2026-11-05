ВСУ ударили по автобусу в ЛНР: пять человек погибли и 13 ранены

Пасечник сообщил об ударе ВСУ по автобусу в ЛНР, погибли люди Фото: Дмитрий ПОЛУХИН.

По предварительным данным, пять человек погибли при атаке ВСУ на автобус, который следовал по маршруту Петровка — Луганск в Луганской Народной Республике. Еще 13 пассажиров получили ранения, среди них двое подростков 15 и 17 лет. Об этом 5 ноября сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем канале в мессенджере "Макс".

Кроме того, еще две атаки пришлись на транспорт в других районах республики. На участке дороги Ребриково — Ровеньки ударили по автомобилю "Газель", в результате погибли двое мужчин. В Алчевске в районе автовокзала атаковали микроавтобус, ранения получил 38-летний мужчина. Следователи Следственного управления Следственного комитета России по ЛНР фиксируют последствия произошедшего.

Глава республики выразил соболезнования семьям погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления. Атаку ВСУ Пасечник назвал очередным проявлением нацизма кровавого киевского режима, циничным и бесчеловечным преступлением.

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