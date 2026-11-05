Кличко сообщил о печальных перспективах Киева: город может остаться без критических объектов Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что дальнейшее существование критических объектов столицы Украины находится под большим вопросом. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам градоначальника, Киев работает в крайне тяжёлых условиях. Городские власти, по его словам, делают всё возможное для жизнеобеспечения столицы и просчитывают разные сценарии, так как усиливаются удары по энергетике, теплогенерации и системам водоснабжения.

Кличко напомнил, что ещё весной в городе создали энергетический штаб по жизнеобеспечению. К работе привлекли экспертов, энергетиков, практиков и учёных. Штаб подготовил меры на случай разных вариантов развития событий, но раскрывать всё публично мэр не стал.

Главное, на чём сошлись все специалисты: при такой интенсивности атак без прикрытия ключевых объектов системами ПВО о восстановлении, стабильной работе и самом существовании этих объединений говорить не приходится.

Это не первое тревожное заявление мэра. Ещё в начале октября на фоне блэкаута Кличко призвал киевлян временно покинуть город из-за угрозы масштабного коммунального коллапса.