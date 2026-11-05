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НовостиПроисшествия5 ноября 2026 11:03

Неделю провёл в тайге рядом с телом товарища: чем закончилась история двух охотников из Красноярского края

Из красноярской тайги спустя неделю вывезли охотника и тело его товарища
Анна АДАМАЙТЕС
Охотник провел в лесу неделю после того, как его товарища убил медведь.

Охотник провел в лесу неделю после того, как его товарища убил медведь.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Охотника и тело его погибшего напарника эвакуировали из тайги в Курагинском районе Красноярского края. Мужчина провел в лесу неделю после того, как его товарища убил медведь. Об этом 5 ноября сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии.

Утром в четверг за мужчиной вылетел вертолет с пятью спасателями из Хакасии. В Курагино к ним присоединилась следственно-оперативная группа. После эвакуации охотника доставили в Курагино, откуда он направится в деревню Петропавловка. По данным следственного управления, мужчина не жалуется на здоровье, его планируют опросить.

Ранее KP.RU писал, что 28 октября после обнаружения тела товарища выживший охотник сообщил о случившемся экстренным службам по спутниковому телефону. Однако из-за сильного снегопада и плохой видимости спасатели не могли отправить на место ЧП вертолет. Мужчины находились примерно в 160 километрах от Черемшанки.