Десятки китов выбросились на берег, люди пытаются их спасти: что происходит в Новой Зеландии Фото: REUTERS.

Около 50 китов выбросились на берег Новой Зеландии, многие из них погибли. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Массовый выброс гринд произошел на побережье Нгави в регионе Уайрарапа, неподалеку от мыса Паллисер. Местные жители обнаружили десятки морских млекопитающих, застрявших среди камней на юге Северного острова.

На помощь животным прибыли спасатели, сотрудники Департамента охраны природы Новой Зеландии и волонтеры организации Project Jonah. Они пытались вернуть китов в море, поливали их водой и защищали от перегрева.

Как минимум 14 гринд удалось отправить обратно в воду. Однако спасти всех животных не получилось. В одной из групп к вечеру погибли последние четыре кита, включая двух, которых ранее сняли с мели во время прилива.

Точное число погибших пока неизвестно. Часть туш унесло волнами в море, а поиски охватили несколько километров скалистого побережья. Первоначально природоохранное ведомство подтвердило обнаружение около 20 животных, хотя очевидцы насчитали почти 50.

Причина массового выброса остается загадкой. Гринды отличаются развитым социальным поведением и часто следуют за сородичами, оказавшимися на мелководье. По данным местных властей, столь масштабных происшествий в этом районе не фиксировали с 1990-х годов.

Ранее KP.RU сообщал о гибели огромного кита у побережья американского штата Вашингтон. Самец финвала весом около 40 тонн выбросился на берег острова Самиш и погиб. Прибывшие специалисты обнаружили, что животное было сильно истощено. Ученые решили провести вскрытие, чтобы установить точную причину смерти морского гиганта.