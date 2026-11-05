The Guardian: Шесть самолётов в Европе получили сообщения о бомбах Фото: Александр ГЛУЗ.

Сразу шесть пассажирских лайнеров, выполнявших рейсы в Европе, получили анонимные сообщения о минировании. Об инцидентах пишет The Guardian.

Первый случай коснулся польского борта LOT, следовавшего рейсом LO235 из Варшавы в Брюссель. Экипаж проверил салон и ничего подозрительного не обнаружил. В результате самолёт успешно приземлился в бельгийской столице.

Затем угрозы получили ещё четыре воздушных судна, направлявшихся в Прагу. Анонимные данные поступили в чешскую полицию. Там предположили, что информация ложная. Ещё одно сообщение о бомбе пришло на борт Finnair во время перелёта Хельсинки — Вена. Самолёт также сел в австрийской столице. После всех проверок никаких самодельных взрывных устройств, о которых говорилось в сообщениях, не нашли.

Похожий инцидент произошёл в октябре. Рейс авиакомпании Austrian Airlines из Тель-Авива в Вену экстренно сел в Болгарии из-за сообщения о возможном минировании. Об угрозе минирования на рейсе заявил гражданин Австрии, который сам в самолёте не находился.