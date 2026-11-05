«Газпром» обновил исторический максимум суточных поставок газа в КНР Фото: REUTERS.

«Газпром» обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщила пресс-служба российского холдинга.

Новый рекорд был установлен 4 ноября. При этом он стал уже третьим с начала месяца. Предыдущие максимальные показатели компания зафиксировала 1 и 3 ноября.

«Газпром» уточнил, что поставки российского топлива осуществляются в рамках долгосрочного договора с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией CNPC. Конкретные объемы суточной прокачки в сообщении не приводятся.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что по итогам 2026 года Россия рассчитывает поставить в Китай 39 миллиардов кубометров газа по «Силе Сибири».

При этом еще в 2025 году «Газпром» стал крупнейшим экспортером природного газа в КНР. Тогда по трубопроводу было поставлено 38,8 миллиарда кубометров топлива, что на 800 миллионов превысило первоначальные контрактные обязательства.

Напомним, в июле «Газпром» уже сообщал об обновлении исторического рекорда поставок газа в Китай. Тогда максимальный суточный объем был зафиксирован 25 июля и стал третьим с начала 2026 года. Одновременно Россия и Китай продолжали обсуждать развитие газотранспортной инфраструктуры, включая строительство газопровода «Сила Сибири — 2».