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НовостиПолитика5 ноября 2026 11:19

«Газпром» обновил исторический максимум суточных поставок газа в КНР

Россия рассчитывает по итогам 2026 года поставить 39 млрд кубометров газа в КНР
Марк СОКОЛОВ
«Газпром» обновил исторический максимум суточных поставок газа в КНР

«Газпром» обновил исторический максимум суточных поставок газа в КНР

Фото: REUTERS.

«Газпром» обновил исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщила пресс-служба российского холдинга.

Новый рекорд был установлен 4 ноября. При этом он стал уже третьим с начала месяца. Предыдущие максимальные показатели компания зафиксировала 1 и 3 ноября.

«Газпром» уточнил, что поставки российского топлива осуществляются в рамках долгосрочного договора с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией CNPC. Конкретные объемы суточной прокачки в сообщении не приводятся.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что по итогам 2026 года Россия рассчитывает поставить в Китай 39 миллиардов кубометров газа по «Силе Сибири».

При этом еще в 2025 году «Газпром» стал крупнейшим экспортером природного газа в КНР. Тогда по трубопроводу было поставлено 38,8 миллиарда кубометров топлива, что на 800 миллионов превысило первоначальные контрактные обязательства.

Напомним, в июле «Газпром» уже сообщал об обновлении исторического рекорда поставок газа в Китай. Тогда максимальный суточный объем был зафиксирован 25 июля и стал третьим с начала 2026 года. Одновременно Россия и Китай продолжали обсуждать развитие газотранспортной инфраструктуры, включая строительство газопровода «Сила Сибири — 2».