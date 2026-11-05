Мужчина погиб, чтобы защитить супругу от медведя: ей пришлось прыгать в окно ради спасения Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Геолог из Краснодарского края, выжившая после нападения медведя в тайге под Иркутском, идет на поправку. Об этом сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на лечащего врача — заведующего травматологическим отделением №1 Республиканской клинической больницы Татарстана Гамиля Гарифуллова.

Трагедия случилась вечером 4 октября. Геологи собрались в бане, когда собака подняла лай. Медведь вышел к людям и начал методично осаждать щитовые домики из пластиковых панелей: выбивал двери, давил на окна, а однажды приподнял строение, будто хотел перевернуть его вместе с находившимися внутри.

Зверь влез в окно и перерыл все внутри. Пока он что-то искал, люди перебежали в другой домик, но хищник пошел следом. Тогда муж женщины преградил ему путь. Жена успела забраться на второй этаж и выпрыгнуть в окно — падая, она слышала крики супруга. Он погиб, но дал ей время уйти.

Женщина приземлилась неудачно и получила тяжелейший многооскольчатый перелом большеберцовой кости со смещением. Сначала помощь оказали в Иркутске, а 20 октября страховщики организовали перевозку в Казань. С момента трагедии прошло больше месяца, но говорить о случившемся она до сих пор не может без слез.

«Любой вопрос о прошлом вызывает моральный дискомфорт. Она часто плачет, вспоминая мужа», — рассказал Гарифуллов.

Перелом оказался одним из самых сложных: бедренная кость буквально продавила вниз большеберцовую, осколков было очень много. Сначала наложили аппарат Илизарова, затем зафиксировали кость пластинами с винтами. Операция длилась около четырех часов. Сейчас состояние удовлетворительное, уже на следующий день пациентку поставили на ноги. После 8 ноября ее выпишут, но восстановление займет около полугода: ходить без поддержки она пока не может. Домой она отправится в Краснодарский край, где продолжит реабилитацию.