«Подлость прощать нельзя»: глава Театра Вахтангова высказался о сбежавших из РФ артистах

Директор Театра имени Вахтангова Крок: уехавших из РФ артистов не прощать нельзя Фото: Олег КОРОЛЕВ.

Директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок назвал подлостью решение ряда артистов покинуть страну после начала специальной военной операции, заявив, что подобное предательство нельзя прощать.

По его словам, уехавшие деятели культуры получили в России все — звания, популярность и финансовое благополучие, но в сложный период бросили Родину в угоду личным политическим амбициям.

«Получив здесь все, заработав здесь миллионы, плюнуть и уехать — просто подлость, а подлость прощать нельзя, как бы мы их ни любили», — подчеркнул директор Вахтанговского театра в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о возможном возвращении уехавших артистов.

В беседе с журналистами Крок также затронул тему участия отечественных исполнителей в зарубежных конкурсах, призвав помнить о продолжающейся на Западе политике «отмены» русской культуры. По его мнению, в сложившихся условиях российскому профессиональному сообществу необходимо сфокусироваться на развитии собственного театрального искусства и выпуске качественных спектаклей внутри страны.

Ранее народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков заявил, что уехавшие из страны знаменитости не должны зарабатывать в России. Он считает, что их решения обусловлены бытовыми неудобствами, а не прозрениями.