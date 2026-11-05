В России захотели запретить пиццу в школах: подробности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Елена Ямпольская, советник президента РФ, выступила против пиццы в меню школьных столовых, считая её вредной для учеников. Об этом она рассказала на пресс-конференции с журналистами.

«Я думаю, что пицца — точно не та пища, которая должна присутствовать в образовательных учреждениях. Она не полезна для учеников», — резюмировала советник президента. Она считает, что одно дело, когда ребенок ест такую еду нечасто, с разрешения родителей, а совсем другое — на постоянной основе, выбирая ее в буфете.

Ямпольская отметила, что прямые запреты не изменят ситуацию. Однако государственные детские сады и школы обязаны следовать государственной политике. Но окончательное решение о том, будет ли продаваться пицца в столовых российских школ, еще не принято.

Ранее KP.RU рассказал, что большинство опрошенных россиян довольны завтраками в школах. Их детям нравится питание, в том числе и из-за разнообразия блюд.