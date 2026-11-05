Ямпольская предложила создать детскую одежду с цитатами Владимира Путина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Советник президента Елена Ямпольская выступила с неожиданной инициативой — предложила выпускать детскую одежду с цитатами Владимира Путина. Идеей она поделилась в разговоре с журналистом Александром Юнашевым.

«Например, моя семилетняя дочь во время конфликтов в песочнице говорит как президент: «кто как обзывается, тот так и называется», — поделилась Ямпольская.

К слову, взрослые вещи с высказываниями Путина в России уже продаются, и довольно бойко. Ранее в универмаге национального центра «Россия» появилась целая коллекция. Покупатели нашлись быстро, причём не только среди россиян, но и среди иностранцев.

Выбор широкий: тут тебе и «В душе каждый стремится к успеху», и «Россия — это люди, а не просто территория». Были и более патриотичные варианты — «Вот элита — те, кто Родину защищает» и «А мы, безусловно, нация победителей».