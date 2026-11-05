Путин временно передал активы JTI под управление компании «Промышленные активы» Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин передал российские активы международной табачной группы JTI во временное управление компании «Промышленные активы». Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, под управление акционерного общества «Промышленные активы» переходят 100% долей компании «Петро», принадлежащих JTI Investments Sarl. Аналогичное решение принято в отношении предприятий «Дж.Т.И. Донской табак», «Дж.Т.И. Елец» и «Крес Нева».

Указ вступает в силу со дня официального опубликования, то есть с 5 ноября 2026 года.

Международная табачная группа Japan Tobacco была основана в 1999 году. В ее портфель входят известные бренды Winston, Camel, Mevius и LD. Продукция компании представлена более чем в 130 странах мира.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал передачу российских активов иностранных компаний во временное управление продолжением сложившейся практики. По его словам, такие меры принимаются в отношении бизнеса из государств, где нарушаются права российской стороны. При этом представитель Кремля подчеркивал, что введение внешнего управления не означает смену собственника предприятий.