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НовостиОбщество5 ноября 2026 12:15

Спутники связи испытают в экстремальных условиях: что готовят специалисты Роскосмоса

В России создают наземный комплекс для проверки семи спутников связи
Анна АДАМАЙТЕС
В России создают наземный комплекс для проверки семи спутников связи

В России создают наземный комплекс для проверки семи спутников связи

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Предприятие «Решетнев», входящее в госкорпорацию «Роскосмос», разрабатывает автоматизированный испытательный комплекс для наземной проверки семи новых спутников связи и вещания «Экспресс». С его помощью специалисты смогут оценивать работу космических аппаратов до отправки на орбиту, сообщили 5 ноября в Telegram-канале компании.

Спутники будут проверять на рабочих местах комплексных электрических испытаний, в технологических установках, где можно имитировать воздействие критических температур и вакуума, а также в безэховой камере — во время включения целевой аппаратуры.

В компании уточнили, что проектирование комплекса уже завершено. Теперь предстоит изготовить и укомплектовать его составные части, собрать оборудование и проверить его работоспособность.

В «Решетневе» рассчитывают, что автоматизированная система повысит эффективность наземных испытаний и качество подготовки спутников к работе в космосе. Такие проверки позволяют заранее оценить функционирование бортовых систем в условиях, приближенных к тем, с которыми аппараты столкнутся на орбите.

Ранее KP.RU писал, что стратегия развития российской отрасли связи предусматривает запуск семи новых спутников «Экспресс» до 2030 года. На экспертной встрече в Иркутске специалисты также отметили, что аппарат «Экспресс-АМУ-4» должен стать первым спутником этой серии с полностью отечественной полезной нагрузкой.